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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وكيل لاعبين يعرض أحمد عبد القادر على الزمالك

أحمد عبد القادر لاعب
أحمد عبد القادر لاعب الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك أحد الوكلاء يحاول تسهيل انتقال أحمد عبدالقادر لاعب وسط النادي الأهلي إلى صفوف الزمالك، خصوصا مع خروج اللاعب من جانب حسابات مارسيل كولر، ووجود وفرة عددية في مركز الجناح.

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وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "عبدالقادر لاعب جيد، وهناك وكيل لاعبين عرض على الزمالك، إمكانية ضم عبدالقادر في الموسم المقبل، وهناك كلام يُقال أن حسين لبيب رئيس النادي رفض التعاقد مع اللاعب، احترامًا للنادي الأهلي".

وأضاف: "لم يحدث أن هناك اتفاق بين الناديين في موضوع الصفقات او انتقالات اللاعبين بين الناديين".

وتطرق شبانة للحديث عن تصريحات محمود كهربا، وقال: "من قام بتوجيه النصيحة لك بتسديد المبلغ المستحق لنادي الزمالك في الوقت الحالي يستحق جائزة، لأنك وفرت حوالي 50 مليون جنيه بعد ارتفاع قيمة الدولار في البنوك مؤخرا".

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