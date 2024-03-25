طرق التخلص من ارتفاع حمض اليوريك في الجسم

يتكون حمض اليوريك هو مادة كيميائية، عندما يفكك الجسم مواد تسمى البيورينات، التي ينتجها الجسم بمستويات طبيعية، والتي توجد في بعض الأطعمة والمشروبات.

ولكن يمكن أن تحتوي بعض الأطعمة على نسبة عالية من البيورينات، مثل الكبد وسمك الماكريل والفاصوليا والبازلاء المجففة.

ويذوب عادة معظم حمض اليوريك في الدم وينتقل إلى الكلى؛ ومن هناك يخرج في البول، وإذا كان الجسم ينتج الكثير من حمض اليوريك أو لا يتخلص من كميات كافية منه، فربما يؤدي إلى تعرض الشخص للمرض.

ويسمى ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم "فرط حمض يوريك الدم"، بالإضافة إلى احتمالات تكوين حصوات الكلى أو الإصابة بمرض النقرس.

ويمكن اتباع بعض الطرق الطبيعية لخفض مستويات حمض اليوريك في الجسم والتي لم تصل إلى حد الحاجة إلى مشورة طبية متخصصة، بحسب ما نشره موقع DNA India.

الأطعمة الغنية بالبيورين

التحكم في استهلاك أو تقليل تناول الأطعمة الغنية بالبيورين مثل اللحوم الحمراء والأسماك يساعد في خفض مستويات حمض البوليك.

السكر والفركتوز

ينصح الخبراء بالحد من تناول الأغذية الغنية بالسكريات المكررة.

تناول الماء

يساعد شرب كميات مناسبة من الماء على تخلص الكلى من الفضلات، بما يشمل حمض اليوريك، بشكل أسرع.

شرب القهوة

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول القهوة يمكن أن يؤدي إلى خفض مستويات حمض اليوريك.

نمط حياة صحي

إن تناول الأطعمة المغذية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يؤدي إلى التحكم في الوزن وبالتالي إلى تحسين مستويات حمض اليوريك.