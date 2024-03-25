عزبة حمادة تستعد للتحضيرات النهائية لأكبر مائدة إفطار في الشرق الأوسط (صور)

أجتمع أهالي عزبة حمادة بالمطرية على قلب رجل واحد لتحضير أكثر من ١٠ ألف وجبة أفطار خلال تجهيزات أكبر مائدة إفطار يوم ١٥ رمضان؛ ليأكدوا للعالم ان الخير والحب ورسم البهجة على القلوب قبل الوجوه هي رسالتهم ورسالة الحارة المصرية رمز الرجولة والجدعنة.

الوفد ترصد التجهيزات النهائية لتحضير أكبر مائده إفطار 15 رمضان في عزبة حمادة

ورصدت عدسة بوابة الوفد التجهيزات النهائية لتحضير أكثر من 10 ألف وجبة أفطار لمائدة إفطار 15 رمضان بالمجهودات المادية الذاتية لأهالي عزبة حمادة فقط.

أوضح الشيف أحمد أكرم أحد المطوعين في تحضير مائدة إفطار 15 رمضان، أن يتم تجهيز ألف و١٠٠ كليو شيش طاووق يتم تبيله من فجر ١٥ رمضان ليصبح جاهز على مائدة الإفطار ويتم طهي ٦٠٠ كليو أرز بسمتي بالإضافة الي الكفته المشاوية، لتتكون الوجبه من شيش طاووق أو كفته وأرز بسمتي ومخلل بجانب العصائر والكنافة والجلاش والزلابيا.

وأكد الشيف صلاح أسلام احد المطوعين في تحضير مائدة إفطار 15 رمضان ان العيد الحقيقي هو أجواء تجهيزات مائدة 15 رمضان بين أهالي عزبة حمادة ويتم تحضير هذة المائدة من المجهودات الذاتية لأهالي العزبة، قائلا:" العيد الحقيقي هو تجمع أكثر من عشر ألف شخص على مائده الإفطار فالجميع يتنافس في تقديم أفضل ما لديه والحب والخير هو هدفنا الحقيقي في هذة الحياة".

واضاف الشيف أسلام ان يوجد جمعية بين أهالي عزبة حمادة يساهم فيها كل أسرة بمبلغ 200 جنيه شهريا لتجميع مبلغ مالي على مدار العام؛ لشراء ما يلزم في مائده أفطار رمضان؛ ولكي تصبح وجبات الأفطار من المجهودات الذاتية لأهالي المنقطه فقط لا يوجد مساعدات ماديه من خارج أهالي عزبة حمادة.

وأكمل أحمد احد منظمين فريق 15 رمضان:" أن أهالي عزبة حمادة عيله واحدة الجميع يتسابق في فعل الخير وتقدم العون للجميع ووقت الأزمات الجميع يتجمع على قلب رجل واحد وأكبر دليل ان أيام كورونا وضيق الحال التي مرت بها المصريين تم تجميع مبالغ مالية من المقتدرين من أهالي عزبة حمادة لمساعده وسد العجز عند احد الجيران لكي يشعر بالأما والأستقرار الاجتماعي بين أفراد أسرته، أما عن تجهيزات مائدة أفطار يوم 15 رمضان فيتم تجهيزتها من العام الماضي بتجميع مبلغ مادي في الصندوق حتي لا يسمح بتدخل المساعدات الخارجية من أحد في الخارج.





أشارت السيدة أم مؤمن إحدى سكان عزبة حمادة المشاركات في تحضير مائدة أفطار 15 رمضان، انها تحرص على المشاركة في تجهيزات الأفطار برفقة ابنائها وجيرانها، وأنها مستعده لتحضير 50 كليو زلابيا بجانب القطايف والكنافة، قائلة:" انا بستني يوم 15 رمضان من السنة السنة ويتم تحضير الوجبات بحب وود والخير جوانا ونفسنا الكل يقلدنا في مساعدة الغير وتقديم العون والمساعده لبعضينا، يوم 15 رمضان يوم عيد لاهالي عزبة حمادة".

واختمم عم زكريا بطرس أن عزبة حمادة هي المرآة الحقيقة ل مصر فلا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي وانه دائم الحرص على المشاركة في تحضير الوجبات وتقطيع الخضروات والبصل والطماطم لشيفات مطبخ العيلة في عزبة حمادة بالإضافة ان منزله مفتوح لضيافة الجميع.