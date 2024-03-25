الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاهلى يواصل استعداداته لمباراة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى استعداداته لمباراة سيمبا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في تنزانيا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

إقرأ أيضًا..

txt

حسين الشحات يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وأدى اللاعبون فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك حسين الشحات في جزء من التدريبات الجماعية، بعد شكوى اللاعب من آلام عضلية خلال وجوده في معسكر المنتخب الوطني وخضوعه لبرنامج تأهيلي.

ويواصل الثلاثي ياسر إبراهيم وأليو ديانج ووسام أبو علي، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

مواد متعلقة

تفاصيل إنشاء عدد من المحاكم والنيابات في الفرافرة

«ولاد رزق 3» يسطر المشاهد الأخيرة بعد نجاح الجزأين الأول والثانى

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليتشى بالدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يحقق إيرادات ضئيلة

ليه تعشها لوحدك .. إيرادات صادمة للفيلم منذ طرحه بالسينما

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

الجريدة الورقية