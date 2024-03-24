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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خلال مشاركتها في افتتاح المرحلة الثانية.. مايا مرسى تطالب مواصله دعم مستشفى بهيه

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس في فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى بهية الشيخ زايد الجديد، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  والمهندس تامر شوقى  رئيس مجلس أمناء مستشفى بهية ، والدكتور محمد مدحت مدير المستشفى ،والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأٍسبق والدكتور حسام موافى ونخبة من الشخصيات العامة .

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عبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بوصول الحلم الى هذه المرحلة ، وأن نشهد افتتاح المرحلة الثانية من المستشفى، وأشادت بحجم الانجازات التي تحققت طوال الفترة الماضية للوصول الى هذه المرحلة، مؤكدة على أن الحلم كان الكشف المبكر لكل سيدات مصر ، و نواة الخير خرجت من مستشفى بهية وانتقلت لكل سيدات مصر ، والحلم شارف على التحقق.

 

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على العمل بمستشفى بهية وكل الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والأطقم الطبية والهندسية والعمالة و عائله بهيه الكبيرة وكل من ساندها ودعمها    ،

 وعبرت عن املها أن تشهد الافتتاح الكامل للمرحلة الثالثة والأخيرة من مستشفى بهية الشيخ زايد الجديد في شهر ديسمبر المقبل، وطالبت الحضور بمواصلة دعم هذه المؤسسة العظيمة.

   قامت الدكتورة مايا مرسى بتفقد المبنى و زيارة الغرف وجناح الدعم النفسى لمحاربات سرطان الثدى الذى يشمل ورش تدريبية وورش موسيقية ودورات لمحو أمية السيدات.

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