سميرة عبد العزيز تتحدث عن صورة المرأة في الدراما المصرية.. الإثنين

تنظم جامعة الفيوم يوم الإثنين المقبل احتفالية لتكريم الأم المثالية وندوة عن صورة المرأة في الدراما المصرية وتستضيف خلالها الفنانة سميرة عبد العزيز ويدير الندوة المحرر الفني كريم هاشم.

تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم واشراف الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

مسابقة القران والحديث والسيرة

من جهه اخرى أقامت جامعة الفيوم المسابقة الكبرى للقرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية الشريفة لطالبات المدن الجامعية،وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتي تضمنت عددًا من المستويات وهي "القرآن كاملاً ونصف القرآن وعشرة أجزاء" وفي الحديث الشريف "الأربعون النووية وعشرون حديثًا" إلى جانب اختبارات شفوية حول السيرة النبوية الشريفة".

وجاءت نتائج المسابقة كالتالي فازت الطالبة رحمة محمد أحمد بالمركز الأول بمسابقة القرآن كاملًا، وجاءت الطالبة إسراء عبد الحليم حمزة في المركز الثاني، فيما حازت الطالبة نسرين ثروت محمد المركز الثالث.

وفي مسابقة نصف القرآن: فازت الطالبة يارا رضا الشبراوي بالمسابقة بالتزكية، وفي مسابقة الحديث الشريف فازت الطالبة أسماء غالب بالمركز الأول، والطالبة نورهان رمضان بالمركز الثاني، والطالبة آلاء ربيع بالمركز الثاني، وفي مسابقة السيرة النبوية فازت الطالبة إسراء عبد الحليم بالمركز الأول، والطالبة يارا رضا بالمركز الثاني، والطالبة نسرين ثروت بالمركز الثالث.

قام بتحكيم المسابقة الدكتور أحمد يس المدرس بكلية دار العلوم، بإشراف محمود عبد العزيز القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية.