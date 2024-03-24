عبدالرحمن مجدي وتراوري يقودان هجوم الإسماعيلي أمام أهلى بني غازي الليبي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي التشكيل الأساسي للدروايش استعدادا لمواجهة أهلي بني غازي في المباراة الودية التي ستجمع بينهما ضمن احتفالات القلعة الصفراء بالمئوية وكذلك تكريم أسطورة الكرة الليبية ونيس خير.

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ويلعب الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى: أحمد عادل .

في خط الدفاع: حاتم سكر ، محمد دسوقي ، محمد عمار ، حمدى النقاز.

في خط الوسط : محمد نصر ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، محمد بيومي .

في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي وإيريك تراوري.

الاحتياط : كمال السيد ، عبدالله حسني ، نادر علاء ، حسن صابر ، مروان حمدي ، بشار علاء ، عبدالكريم مصطفى ، أحمد الشيخ ، خالد النبريصى، عصام صبحي .