عاجل
الحكومة تزف بشرى عن خفض أسعار السلع (فيديو)
الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عبدالرحمن مجدي وتراوري يقودان هجوم الإسماعيلي أمام أهلى بني غازي الليبي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي التشكيل الأساسي للدروايش استعدادا لمواجهة أهلي بني غازي في المباراة الودية التي ستجمع بينهما ضمن احتفالات القلعة الصفراء بالمئوية وكذلك تكريم أسطورة الكرة الليبية ونيس خير.

إقرأ أيضًا..

txt

بروتوكول تعاون بين الإسماعيلي والأهلي الليبي

ويلعب الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى: أحمد عادل .
في خط الدفاع: حاتم سكر ،  محمد دسوقي ، محمد عمار ، حمدى النقاز. 

في خط الوسط : محمد نصر ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، محمد بيومي .

في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي وإيريك تراوري. 

الاحتياط : كمال السيد ، عبدالله حسني ، نادر علاء ، حسن صابر ، مروان حمدي ، بشار علاء ، عبدالكريم مصطفى ، أحمد الشيخ ، خالد النبريصى، عصام صبحي .

مواد متعلقة

عيد الشرطة يوم وطنى حافل بالبطولات

"الرئاسي الليبي" والأمم المتحدة يبحثان دفع العملية السياسية للوصول إلى انتخابات حرة

بعد اعتزاله التمثيل.. حسن يوسف يكشف شروط عودته للفن (فيديو)

«ولاد رزق 3» يسطر المشاهد الأخيرة بعد نجاح الجزأين الأول والثانى

يلا شوت الآن مشاهدة كل كورة اون لاين مباراة مصر والرأس الاخضر بث مباشر في كأس أمم أفريقيا

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي اليوم.. YALLA SHOOT

رامي إمام يشكر الزعيم ووالدته: كنتم وما زلتم السند الحقيقي لنا في الحياة

منح عادل إمام جائزة زعيم الفن العربي.. ونجله: بنشكر الشعب السعودي
الجريدة الورقية