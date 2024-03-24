بروتوكول تعاون بين الإسماعيلي والأهلي الليبي

أعلن مجلس إدارة النادى الاسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، توقيع بروتوكول تعاون مع نظرائهم بنادي الأهلي الليبي، على هامش الترتيبات للمباراة المرتقبة بين فريقي الناديين المقرر لها اليوم الأحد ببني غازي، ضمن احتفالات النادي بالمئوية وكذلك تكريم أسطورة الكرة الليبية ونيس خير.

وشهد توقيع البروتوكول، المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي، والأستاذ مصطفى شلة أمين الصندوق، ومن الأهلي الليبي الأستاذ معتز الرجيعي، نائب رئيس النادي.

وحضر مراسم التوقيع أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الكابتن محسن عبد المسيح، والدكتور أحمد عبد الرحمن، والأستاذ شوقي عوض والدكتور محمد جمال.

وأكد المهندس نصر أبو الحسن، أن الإسماعيلي يبدأ احتفالاته بالمئوية من بني غازي الليبية، نظرا للعلاقات الوطيدة بين الناديين، وتوقيع البروتوكول سيكون إضافة ونفعا متبادلا بين الناديين.

وأعرب المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي عن شكره وتقديره للأشقاء في ليبيا ونادي الأهلي الليبي علي حسن الاستقبال والضيافة ، مشيرا إلى أن هذا ليس بغريب علي الشعب الليبي العريق، مشيدا بما شاهده من تطور داخل مدينة بنغازي في كافة المجالات متمنيا كل التوفيق للشعب الليبي.

وقال المهندس نصر أن هناك إفطار المئوية الذي سيقيمه النادي خلال أيام ، مؤكدا أنه سيتم مكان إقامته سيكون بمثابة المفاجأة السارة لكل عشاق الإسماعيلي.

وأكد أبو الحسن في ختام المؤتمر الصحفي أن النادي سيقوم بتكريم نجمه وقائده الأسبق محمد صبحي حارس المرمى وذلك على هامش اللقاء الذي سيجمع الاسماعيلي و الأهلي الليبي في الإسماعيلية.