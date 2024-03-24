مسلسل الحشاشين| حسن الصباح يخطط لقتل الإمام أبو حامد الغزالى بالحلقة 14

بدأت الحلقة 14 من مسلسل الحشاشين بمشهد إعلان حسن بن الصباح – كريم عبد العزيز – الحداد على روح الـ 800 الذين توفوا من الحشاشين على يد جيش السلاجقة، كما أمر بإحضار أبناءهم إلى القلعة فى ألموت من أجل تواجدهم دائماً فيها وتدريبهم على الانتقام.

ومن ثم أرسل إليه فى القدس أحد تابعيه من أجل قتله بعدما لعب حيلته الدائمة والممثلة فى حلم الجنة لأحد أفراد الحشاشين، ثم إسناد المهمة له.

وشهدت الحلقة 14 من تكفيرعمر الخيام مرة أخرى من قبل العلماء فى المرو، وذلك بعدما أخبر السلطان فى المرو عمر الخيام أنه يطلب منه مناظرة لمدة شهر يثبت فيها من فيهم على حق خاصة أن اتهامات عمر الخيام وصلت لحد وصفه بالملحد والسكير.

كما شهدت الحلقة الـ 14 إقدام حسن الصباح على خطوة جديدة فى اغتيالات ممثلة فى إسناد مهمة إلى أحد تابعيه لقتل الإمام أبو حامد الغزالى، مؤكداً أنه أشد معاديه على وجه الأرض بسبب علمه الكبير وزهده فى الدنيا وبالتالى سيكون دائماً خطر على دعوة الحشاشين.

إلا أن عمر الخيام طلب من السلطان عدم جعل المدة شهر والاكتفاء بأسبوع واحد، وطلب منه يوم واحد لا يقوم فيه بمهمة إضحاك السلطان وتسليته والمذاكرة للرد على المخالفين معه.

وتعتبر شخصية حسن الصباح من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بالتاريخ الإسلامى والعالم أجمع بعدما أسس الجماعة الأشهر فى تنفيذ حركات الاغتيالات من وراء قلعة حصينة هى الموت.

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة «دي أم سي» في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية، وذلك ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات دراما رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC بدء من غدا الإثنين 11 مارس 2024 في تمام الساعة 9:15 مساءً، وتكون إعادة الحلقة على قناة DMC دراما بعد عرض الحلقة بـ ساعتين، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 11:15 مساءً.

موعد عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it

ويتم عرض مسلسل الحشاشين على منصة Watch it الإلكترونية بدون إعلانات، بعد عرض الحلقة على قناة DMC بساعة واحدة، وبذلك يمكن مشاهدتها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.