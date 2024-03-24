بيت العائلة المصرية بلندن ينظم حفل إفطار رمضان السنوي

نظم بيت العائلة المصري بلندن حفله السنوى للاحتفال بشهر رمضان المعظم ، ودعا بيت العائلة ابناء الجالية المصرية ، وسكان الحى وشخصيات بريطانية، ومصرية ومسيحيين ، للمشاركة فى تناول افطار رمضان فى جو رمضانى اجتماعى، رائع .

شمل المأكولات والحلويات الرمضانية، وإفطار المسحيين، ولكى تكتمل الأجواء الرمضانية، شمل برنامج الحفل بعد استقبال المدعوين سماع قرآن المغرب، بصوت الشيخ رفعت، تلاه تراتيل الشيخ النقشبندى ،واغانى رمضان القديمة اثناء تناول الإفطار .

وفى بداية الحفل قال مصطفى رجب: يجب علينا ان نتذكر اخواننا فى غزة وندعوا الله ان ينصرهم ، و يلهمهم الصبر وان يرحم شهدائهم ويشفى مصابيهم .

تلى ذلك كلمات من اعضاء البرلمان، ومدير الامن والقنصل المصرى، ومندوب مكتب العمدة، وعقب مصطفى رجب على الكلمات بمطالبة اعضاء البرلمان بعمل المزيد من الجهود من اجل القضية الفليسطينية ، وقدم توضيح للحاضرين حول حقيقة معبر رفح ، كما قدم الشكر لمدير الامن على المجهود المبذول من اجل إتاحة الفرصة للجماهير للتعبير عن شعورهم تجاه القضية الفلسطنية .



وخلال الاحتفال تم تكريم الام المثالية لعام ٢٠٢٤، وفاء سعد، وتقديم الشكر لها على إنجازها العظيم، لتكون ابنتها د منى احمد اول مصرية تنتخب ممثلة لحزب العمال فى دائرة كنزنجتون، و تشيلسي ،والشرف الأكبر الذى تمثل فى استقالتها من حزب العمال احتجاجا على تصريحات رئيسه تجاه الجرائم فى غزة، لتصبح عضو مستقل وتصبح شرف الشباب المصرى فى بريطانيا .

وحضر الحفل : اندى سارتر عضو البرلمان ، ومدير الامن دانيال شارب، ومن القنصلية المصرية القنصل محمد رأفت، والقنصل خالد انس، والقنصل چومانا اعسر ومن السفارة المصرية المستشارة نيهال نبيل والمستشار الثقافى د رشا كمال، ومن مكتب عمدة لندن جامس صمول ومراد قريشي ، والنائبة د منى احمد عن دائرة كنزنجتون ،و،تشيلسى والنائبة فرانسيس اومه عن وايت ستى وعبدالله هلال رئيس الرابطة النوبية المصرية، واعضاء مجلس ادارة الحى، ،وأشرف على ادارة الاحتفال جلال دردير ،وماجدة صقر، و كريم عرفه ،وكانت اجمل مظاهر هذا الاحتفال روح التعاون والصداقة والمحبة بين الحضور ،كما وساهمت كنيسة الحى ومركز جمعية وايت سيتى بامداد معدات للاحتفال .