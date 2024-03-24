حظر Telegram في إسبانيا.. الأمر يتعلق بعملية سطو

Telegram هو موضوع نزاع قانوني في إسبانيا. رفعت شركات الإعلام الإسبانية – بما في ذلك Mediaset وAtresmedia وMovistar Plus – دعوى قضائية ضد تطبيق المراسلة الفورية بسبب استخدامه غير المصرح به المزعوم للمحتوى السمعي البصري المحمي بحقوق الطبع والنشر وطلبت تعليقه كإجراء احترازي. وفي يوم الجمعة، وافق القاضي سانتياجو بيدراز من المحكمة العليا الإسبانية، Audiencia Nacional، على تعليق تطبيق Telegram، أثناء إجراء التحقيق في هذه المزاعم. وجاء القرار بعد رفض التطبيق التعاون مع المحكمة، ويعني أن أكثر من 8.5 مليون مستخدم لتطبيق تيليجرام في إسبانيا قد يتم منعهم من استخدام التطبيق.

وقال فرناندو سواريز، رئيس المجلس العام للكليات المهنية لهندسة الكمبيوتر في إسبانيا، يوم السبت: "إن الأمر يشبه اتخاذ قرار بإغلاق مقاطعة في بلدنا بسبب حدوث حالة تهريب مخدرات أو سرقة داخل الإقليم". لكن القضية دقيقة. واستمرارًا لهذا التشبيه، يبدو الأمر كما لو أن زعيم تلك المقاطعة رفض التعاون مع الشرطة من أجل ضمان عدم الكشف عن هويته وحريته لجميع السكان، بما في ذلك المجرمين. وقد فتح هذا الموقف جدلاً يثير تساؤلات حول الخصوصية وحرية التعبير وحماية حقوق النشر.

تيليجرام هو تطبيق مراسلة فورية، تم إطلاقه عام 2013، وأخرجه رجل الأعمال الروسي المولد بافيل دوروف. وبرز منذ بدايته كبديل للواتس اب لما يمنحه للمستخدم من حرية وخصوصية. على عكس Meta، يرفض Telegram مشاركة المعلومات مع السلطات. وقد أدى ذلك إلى زيادة شعبية تطبيق Telegram بين المنشقين في الأنظمة الاستبدادية مثل روسيا وإيران، حيث تم استخدامه لتنظيم الاحتجاجات. لكن حماية خصوصية الخدمة أدت أيضًا إلى ارتفاع المحتوى الحساس. يوجد على Telegram قنوات لبيع المخدرات والأنشطة اليمينية المتطرفة والتضليل ونشر المحتوى العنيف والمواد الإباحية عن الأطفال والإرهاب. وفي الواقع، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم موسكو يوم الجمعة على قناته على تطبيق تيليجرام.

لو كان واتساب هو الإنترنت، لكان تيليجرام هو الويب المظلم، مكانًا فوضويًا ومجهولًا، بكل ما يستلزمه ذلك. "الفرق هو أنه أبسط وأسهل في الاستخدام وأكثر ديمقراطية"، يوضح خبير الأمن السيبراني رافيل لوبيز، الذي يقبل المقارنة، على الرغم من وجود فروق دقيقة. ولهذا السبب على وجه التحديد، فهي أكثر شيوعًا من الويب المظلم. يمكن لأي شخص تنزيل Telegram والبدء في استخدامه، حتى لو لم يكن لديه أي معرفة بالكمبيوتر. أكثر من 900 مليون شخص يستخدمون Telegram. واجهته مشابهة لواجهة WhatsApp. يضيف الخبير: "الهندسة المعمارية ليست مختلفة تمامًا، ولكن في WhatsApp هناك أبواب خلفية يمكن لوكالة الأمن القومي ووكالات الاستخبارات المختلفة الدخول إليها. ليس على تيليجرام. لا شيء مشترك هناك."

يتم ضمان عدم الكشف عن هويته الافتراضية جسديًا. في حين أن خوادم Meta تقع في المنطقة التي تعمل فيها، فإن خوادم Telegram منتشرة حول العالم. "تقع الشركة الأم في جزر فيرجن البريطانية؛ يقع مقر الشركة المشغلة في دبي؛ "يقع المقر القانوني والمقر الرئيسي في لندن، ولديها خوادم موزعة في جميع أنحاء العالم، غالبًا في البلدان التي ليس لديها معاهدات تعاون مع بلدان ثالثة"، يوضح لوبيز. وهذا يجعل من الصعب جدًا إجبار الشركة على تسليم بياناتها أو إغلاق خدمتها في دولة ما.

ما ينوي نظام العدالة الإسباني القيام به هو مطالبة المشغلين الإسبان بتصفية المحتوى ومنع الوصول إلى الشبكة. ويقول الخبير: "يمكن القيام بذلك من الناحية التكنولوجية، لكنه ليس فعالا". "تمتلك Telegram بالفعل إجراءات لمنع المشغل الوطني من حظر خدمته." يحتوي التطبيق نفسه على خدمة وكيل لإظهار أن الاتصال يأتي من بلد آخر.

وهذا ما يحدث في دول مثل الصين وكوبا وباكستان وإيران وتايلاند، حيث يتم حظره، ولكن لا يزال الكثيرون يستخدمون أسلوب التحايل هذا. ويحدث هذا أيضًا في البرازيل، حيث قام أحد القضاة بتعليق الخدمة في أبريل الماضي لأن الشركة رفضت التعاون في التحقيق بشأن جماعات النازيين الجدد. وقال دوروف على قناته على تيليجرام في ذلك الوقت: "إن جميع تطبيقات الوسائط الاجتماعية الكبيرة تعد أهدافًا سهلة للنقد بسبب المحتوى الذي تستضيفه". "لا أستطيع أن أتذكر أي منصة اجتماعية كبرى حظيت باعتدالها باستمرار من قبل وسائل الإعلام التقليدية." ذوقال رجل أعمال إنهم سيتمكنون بمرور الوقت من حل أي تحدٍ محتمل "بكفاءة وابتكار واحترام الخصوصية وحرية التعبير".

يقول بورخا أسوارا فاريلا، الخبير في القانون الرقمي: "إن ظهور Telegram كأداة لمحاربة الأنظمة الاستبدادية أمر واحد". "لكن رفض التعاون مع قاض في دولة ديمقراطية أمر آخر، لأننا حينها نواجه صراعا بين سيادة القانون والإقطاعيين الجدد".

ويعتقد أسوارا أن المهم ليس جوهر الدعوى القضائية. ويوضح قائلاً: "هذا النقاش قديم، لقد أجريناه بالفعل في التسعينيات مع شبكات P2P، التي حاولوا إغلاقها". في ذلك الوقت، حكم القضاة بأن مشاركة المحتوى بين الأفراد لا تعتبر جريمة إذا لم يكن هناك دافع للربح. تعد مشاركة الأغاني على eMule في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أمرًا قانونيًا مثل تحميل مسلسل تلفزيوني على Telegram اليوم. طالما أنك لا تهمة لذلك. ولكن الأهم من ذلك أن الكثير من الأشخاص لا يستخدمون هذه التطبيقات لهذا الغرض.

ويشير الخبير إلى أن المشكلة هي أن هناك شركة كبيرة ترفض التعاون مع القضاء. وقد قررت Telegram تجربتها. "سيكون من غير المعقول أن تقوم شركة إسبانية أو أوروبية بذلك، وأن يطلب القاضي بيانات لإجراء تحقيق ويتم رفض ذلك. سيتم وضع الرئيس التنفيذي في السجن بتهمة عرقلة سير العدالة”.

تركز الدعوى القضائية على حقوق الطبع والنشر، ولكنها ذات جانب إجرائي. إن افتقار المنصة إلى التعاون مع الأنظمة الديمقراطية هو الذي أثار جدلاً أعمق. يتفق جميع الخبراء الذين تحدثوا إلى EL PAÍS على أن التعليق الاحترازي الذي أصدره القاضي لتطبيق Telegram غير متناسب وغير فعال. ويشيرون إلى أنه من المفاجئ عدم إجراء تحقيقات أكثر جدية وأهمية للمجتمع في المنصة. ووفقا للخبراء، هناك ما هو على المحك في هذه المعركة القانونية أكثر من مجرد ألعاب كرة القدم المقرصنة. يتعلق الأمر بتحديد ما إذا كنا نريد إنترنت يتمتع بقدر أكبر من عدم الكشف عن هويته، أو مع قدر أقل من الإفلات من العقاب.