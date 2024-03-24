جيف بيزوس يبيع 8.5 مليار دولار من أسهم أمازون

باع جيف بيزوس أسهم في الشركة التي أسسها، أمازون Amazon، من قبل لكن في شهر فبراير، كان حجم مبيعاته استثنائيًا. وباع ما يقرب من 50 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار دولار.

تشير صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أنه ربما فعل ذلك لأن أسهم أمازون حققت أداءً مذهلاً، كما هو الحال مع أسهم العديد من شركات التكنولوجيا الضخمة الأخرى.

يعد بيزوس ثاني أغنى شخص في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية 202 مليار دولار، معظمها في أسهم أمازون. تبلغ القيمة السوقية لشركة أمازون 1.86 تريليون دولار، مما يجعلها سادس أهم الأسهم المتداولة في البورصات الأمريكية، مايكروسوفت، وأبل، ونفيديا، وأرامكو السعودية، وألفابت في المقدمة. قد ترتفع حصة شركة أبل إذا تمكنت من إبرام صفقة الذكاء الاصطناعي مع جوجل.

ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 81% في العام الماضي، مقارنة بـ 40% لمؤشر ناسداك. لقد تفوقت على أسهم التكنولوجيا الأخرى مثل Apple و Alphabet. عندما تقفز الأسهم بوتيرة مثل أمازون، يشعر المستثمرون بالقلق من أنهم مستعدون لإعادة ضبط الأسعار.



كانت أرباح أمازون الأخيرة جيدة ولكنها ليست استثنائية. وفي الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% إلى 170 مليار دولار، وارتفع صافي الدخل من 278 مليون دولار إلى 10.6 مليار دولار. كان أحد المخاوف بشأن النتائج هو الزيادة المتواضعة في الإيرادات في AWS، الأعمال السحابية الضخمة لشركة أمازون. وارتفعت إيراداتها بنسبة 13% فقط إلى 24.2 مليار دولار، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 38% إلى 7.2 مليار دولار. تعد الحوسبة السحابية من بين القطاعات الأكثر تنافسية في عالم التكنولوجيا.



لدى أمازون ما يمكن أن يكون نقطة ضعف كبيرة. إنها ليست لعبة ذكاء اصطناعي كبرى مثل Microsoft وNvidia. يعد افتقار شركة Apple إلى منتجات الذكاء الاصطناعي أحد الأسباب وراء ضعف أداء أسهمها هذا العام. ويجب على أمازون أن تثبت أنها أكثر من مجرد شركة للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية.

لماذا باع بيزوس هذا العدد الكبير من الأسهم؟ ربما يعتقد أن سهم أمازون يقترب من الذروة.