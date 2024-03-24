حرمان الشركات الروسية من خدمات Microsoft السحابية نهاية مارس

للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي الموضحة في ديسمبر 2023، ستتوقف Microsoft عن توفير الخدمات السحابية للمؤسسات الروسية في نهاية هذا الشهر. كان من المفترض في الأصل أن يحدث هذا في 20 مارس، ولكن تم منح وقت إضافي للمؤسسات المتأثرة للانتقال إلى حلول بديلة.

نتيجة لتنفيذ عقوبات الاتحاد الأوروبي المذكورة أعلاه، لن تتمكن المؤسسات في روسيا من الوصول إلى منتجات Microsoft الأفضل في فئتها بما في ذلك تطبيقات Office 365 وOneDrive وMicrosoft Teams وAzure وSharePoint وVisual Studio وSQL Server، بالإضافة إلى تطبيقات LinkedIn ومجموعات تطوير مشغل الوسائط.

لم تكن هناك تقارير تشير إلى أن مايكروسوفت سوف تقصر خدماتها السحابية على الأفراد، وبالتالي تظل في متناول عامة الناس في روسيا في الوقت الحالي. وفي الوقت نفسه، بذلت الحكومة الروسية جهودًا لتعزيز البدائل المحلية لضمان استمرار العمليات السلسة للشركات والمنظمات الخاصة.

توقعت وزارة التحول الرقمي والاتصالات والإعلام الروسية هذا النوع من التحرك من قبل مقدمي الخدمات السحابية الأجانب مثل مايكروسوفت، وأمازون، وجوجل، وأوراكل. وهكذا، بدأت العام الماضي في تقديم المشورة للمنظمات الروسية للانتقال إلى البدائل المصنوعة محليًا. لم تتم تسمية أي بدائل محلية محددة أو الإشارة إليها - لذلك لا نعرف كيف ستتعامل المنظمات المتضررة. تشير لوائح الاتحاد الأوروبي على وجه التحديد إلى فرض حظر على توفير البرامج لإدارة مجموعة واسعة من العمليات التجارية الأساسية.

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ويأتي هذا الفرض الأخير للعقوبات نتيجة للحرب الروسية ضد أوكرانيا والعدوان المستمر منذ أكثر من عامين. عادة ما يتم استخدام العقوبات ضد الدول التي تمر بمثل هذه المواقف مع تحقيق بعض النجاح. عادة، تتجنب بعض المنتجات التقنية العقوبات عن طريق شحنها عبر موزعين خارجيين وبيعها في روسيا، ولكن لا يمكن التحايل على سياسات العقوبات المهمة الأخرى، مثل حظر سويفت الذي يمنع المعاملات عبر الإنترنت عبر البنوك.

ومن ناحية الأجهزة التقنية، تشير التقارير إلى أن الصين وروسيا لا تزالان تتمتعان بواردات المكونات لمعدات صناعة الرقائق وأجهزة الكمبيوتر والخوادم. ومن المثير للاهتمام أن العقوبات وفرت أيضًا أرباحًا للمضاربين من دول أخرى، وقد رأينا بعض المهربين يتم القبض عليهم، ومصادرة بضائعهم، ومواجهة إجراءات قانونية محتملة. وفي الوقت نفسه، يُعتقد أن بعض الكيانات الروسية تشترك في خدمات مايكروسوفت السحابية باستخدام حسابات أجنبية أو باستخدام طرق تجاوز أخرى.