أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية الدراسية في المدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية في محافظة الشرقية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن ذلك تحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية في المدارس خلال العام الدراسي 2023-2024.

وشدد وزير التربية والتعليم على مواصلة تفعيل الكتاب الدوري الخاص بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية بجميع المدارس.

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام الدراسة في المدارس

وتابع وزير التربية والتعليم العملية التعليمية في المدارس واستعرض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى.

وأكد وزير التربية والتعليم حرصه على عقد هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

وثمن وزير التربية والتعليم جهود الدكتور ممدوح غراب فى دعم العملية التعليمية بالمحافظة، مشيدًا بافتتاح المدرسة الرسمية الدولية فى فاقوس، حيث تعد هذه المدارس نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة (IG)، مؤكدا أنه سيتم التوسع فى هذه المدارس وسيتم إنشاء مدرسة أخرى فى مدينة الزقازيق فى الفترة المقبلة.

واستعرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير وضبط العملية التعليمية، حيث أكد على ضرورة انتظام حضور الطلاب، ومواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني في المدارس ، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، موجها بتفعيل محاضرات مجانية للطلاب للاستفادة والمساعدة على التحصيل، والإعلان عنها من خلال المدرسة.



ونوه وزير التربية والتعليم باهتمام رئيس الجمهورية بمبادرة "١٠٠٠ مدير مدرسة" وانتقاء شباب المعلمين وفق معايير محددة؛ ليصبحوا مديرى المدارس، مشددا على تقديم الدعم اللازم لهم وتذليل أي صعوبات قد تواجههم لكي يقوموا بأداء مهامهم على أكمل وجه وإحداث التطوير.