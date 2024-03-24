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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

صور| وزير التربية والتعليم يفتتح المدرسة الرسمية الدولية في الشرقية

افتتاح المدرسة الرسمية
افتتاح المدرسة الرسمية الدولية

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، المدرسة الرسمية الدولية "IPS" التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بمحافظة الشرقية. 

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جاء ذلك برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتفقدا مدرسة فاقوس الرسمية للغات "٢".

وتفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ المدرسة الرسمية الدولية بإدارة فاقوس التعليمية والتي تبلغ مساحتها ٨٧٦٢ متر مربع، وتضم عدد ٢٨ فصلًا، حيث تفقدا قاعات رياض الأطفال وتعرفهم على الحروف والكلمات الإنجليزية من خلال عدة أنشطة تعليمية مبسطة، كما تفقدا قاعة الأنشطة الرياضية والموسيقية بالمدرسة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن افتتاح المدرسة يأتي وفق استراتيجية الوزارة للتوسع في المدارس الرسمية الدولية بمختلف محافظات الجمهورية باعتبارها نموذج تعليمي متميز يقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وبمصروفات مناسبة.

وثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجهود التي يبذلها الدكتور رضا حجازي لتطوير المنظومة التعليمية وافتتاح نماذج تعليمية متنوعة تساهم في رفع كفاءة المنظومة التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود من جانبها للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة فاقوس الرسمية للغات

وتفقد وزير التربية والتعليم والدكتور ممدوح غراب مدرسة فاقوس الرسمية للغات "٢" والتى تضم ٢١ فصلًا من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي، حيث تفقدا قاعتي رياض الأطفال، وشاهدا حصص التعرف على الألوان والأشكال، وكذلك حصة للتربية الرياضية، وتابعا انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والمستوى الدراسي للطلاب ومدى استفادتهم من المناهج التعليمية.

ورافق وزير التربية والتعليم والمحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وعلى عبدالرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس أحمد مرسي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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