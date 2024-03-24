استخدام تقنية الباركود في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، مع مديري الإدارات التعليمية في الشرقية.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بالتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول، وسماعات، وساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية ومراحل النقل، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، والتدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عدّلت موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لتنطلق يوم 4 مايو بدلا من 25 مايو المعلن في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024 كما هو مقرر لها من قبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تأجيل موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني جاء مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

وضع جداول امتحانات الشهادة الإعدادية

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتولي مسئولية وضع جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني والإعلان عنها.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد على مستوى المديريات التعليمية وليس على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ومواجهة أي أعمال غش.

وشدد وزير التربية والتعليم على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على امتحانات الشهادة الإعدادية داخل اللجان الامتحانية.

