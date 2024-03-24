رئيس مدينة سفاجا يكرم الأمهات والموظفات المثاليات بمناسبة عيد الأم

هنأ اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، الأمهات المثاليات على مستوى العاملين بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والقرى التابعة لها.

حيث كرم شعبان الأمهات المثاليات للعاملين بديوان الوحدة المحلية لمدينة سفاجا في حفل نظمته إدارة العلاقات العامة، بمنحهن شهادات تقدير وهدايا معنوية تقديرا لجهودهن في تربية الأبناء مع الإخلاص في العمل وخدمة المجتمع.

ووجه رئيس المدينة رسالة تقدير وعرفان لكل أم صابرة على مشاكل الحياة من أجل سعادة الأسرة، وناشد الزوجات والآباء بضرورة التحلي بالصبر للحفاظ على الأسرة وهي اللبنة الأساسية التي تشكل أساس المجتمع وأهم نماذج العلاقات الإنسانية داخل المجتمع، لذلك لا بد من دعم الخلية الأولى في المجتمع والحد من الطلاق التي أصبحت ظاهرة اجتماعية دخيلة على مجتمعنا، مؤكدا أهمية دعم الأسر الحديثة وتوعيتهم بدورهم حتى تؤتي أكلها، وتخرج أطيب الثمر للمجتمع.

وكرم اللواء ياسر شعبان، ٤٠٠ من الأمهات المثاليات من الموظفات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وجميع الإدارات والمصالح الحكومية على مستوى المدينة، من بينهم ٥ أمهات مثاليات من داخل الوحدة المحلية وفي لفتة جديد من نوعها تم تكريم (موظف مثالي_وموظفة مثالية_وأب مثالي_وعامل مثالي_وسائق مثالي).

مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحا أن المرأة المصرية تستكمل ما حصدته من إنجازات، في ظل قيادة مصرية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ترعى حقوق المرأة، لافتا إلى أهمية دور الأب في قيادة الأسرة، فكمْ من الآباء أناروا طريق أبنائهم ووضعوا حكمتهم وخبرتهم بين أيديهم ليستمدوا منها ما يفيدهم في كل ما يواجههم من عثرات الحياة.