ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز طامية في الفيوم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية بمركز طامية

وأوضح مدير المديرية أن إدارة تموين مركز طامية، نفذت حملة مكبرة قامت خلالها بالمرور على الأسواق والمحال التجارية بنطاق الإدارة وتمكنت من ضبط عدد 122 عبوة من السلع الغذائية مختلفة الأنواع وجميع المضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بعدد من المحلات التجارية بناحية مركز طامية، بالإضافة إلى تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، والتحفظ على 10 علب سجائر، وتحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

جاء ذلك في إطار خطة محافظة الفيوم، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وفي سياق آخر واصلت إدارة تموين طامية بالفيوم، تنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق الصعيد الصحراوي الغربي وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، بالإضافة إلى مداهمة مخازن البصل والثوم والأرز بكافة المناطق.