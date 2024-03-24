ثلاثي سيمبا يغادر معسكر تنزانيا استعدادا لمباراة الأهلي

وافق الجهاز الفني لمنتخب تنزانيا على السماح لثمانية لاعبين من سيمبا ويانج أفريكانز مغادر المعسكر والعودة لأنديتهم.

يأتي ذلك في ظل استعدادات الفريقين لمباراتيهما ضد الأهلي وصنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة ميكالي وافق على ترك حمزة علاء وكريم الدبيس لاعبا الأهلي المعسكر بالتنسيق مع محمد بركات المشرف على المنتخب بعد الخسارة أمام أستراليا بركلات الترجيح.

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبلة على ملعب مكابا بنجامين في تنزانيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة الإياب يوم 5 أبريل المقبل في القاهرة بين الأهلي وسيمبا في العاشرة مساءا على ستاد القاهرة الدولي.