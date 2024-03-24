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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثي سيمبا يغادر معسكر تنزانيا استعدادا لمباراة الأهلي

سيمبا التنزاني
سيمبا التنزاني

وافق الجهاز الفني لمنتخب تنزانيا على السماح لثمانية لاعبين من سيمبا ويانج أفريكانز مغادر المعسكر والعودة لأنديتهم.

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الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في لقاء سيمبا

يأتي ذلك في ظل استعدادات الفريقين لمباراتيهما ضد الأهلي وصنداونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة ميكالي وافق على ترك حمزة علاء وكريم الدبيس لاعبا الأهلي المعسكر بالتنسيق مع محمد بركات المشرف على المنتخب بعد الخسارة أمام أستراليا بركلات الترجيح.

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبلة على ملعب مكابا بنجامين في تنزانيا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستكون مباراة الإياب يوم 5 أبريل المقبل في القاهرة بين الأهلي وسيمبا في العاشرة مساءا على ستاد القاهرة الدولي. 

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