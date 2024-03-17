الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في لقاء سيمبا

استقر مسؤولو النادي الأهلي على المطالبة بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة بالنسبة للحضور الجماهيري في لقاء الإياب ضد سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء لـ"بوابة الوفد" أن الأهلي يسعى للحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في الأدوار النهائية لدوري الأبطال بداية من لقاء سيمبا التنزاني.

ويلتقي الأهلي مضيفه سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري في تنزانيا في ذهاب ربع النهائي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا يوم 5 أبريل المقبل بإستاد القاهرة.