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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي: يجب أن نكون متأهبين للقاء الله (فيديو)

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه يجب أن ندرك كل لحظة نعيشها في هذه الدنيا كي نكون متأهبين للقاء الله سبحانه وتعالى.

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واستشهد الداعية الإسلامي خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم " كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل".

وفسر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، سورة الزلزلة، موضحا أن الله توعد بإنهاء الأرض بمن عليها، وهذا ورد في سورة غافر (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار).

وأشار إلى أنه حينما قال الله سبحانه وتعالى وأخرجت الأرض أثقالها، علشان أن نقف أمام هذه الآية، فهناك من يقول إن الأثقال لها وجهين، الأول ما عليها من جميع الأثقال من جبال ومنازل وكل شيء، والاحتمال الثاني يشير إلى احتمالية إخراج الأسرار التي استودعتها.

وفي وقت سابق، الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنوار قرآنية في آيات سورة البينة، بتفسير علي ابن محمد ابن حبيب الماوردي، لافتا إلى أن هذا التفسير نادر وعظيم جمع كل آراء المفسرين. 

وأضاف خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “dmc”، اليوم الجمعة، أن تفسير قوله تعالى (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) أن المقصود بالذين كفروا في الآية لها معنين، المعنى الأول: وهو أهل الكتاب فيهم مؤمنين وفيهم كافرين وأهل الكتاب المؤمنين هما الذين يقولون إن الله واحد لا شريك له والكافرين الذين قالوا إن الله له ابن أو زوجة أو شريك. 

وأشار إلى أن التفسير الثاني: أن الله جمع أهل الكتاب والمشركين في صفة واحدة وهي عدم الايمان برسول الله وهما كافرين برسول الله، قائلا: "أن التفسيرين متاحين في الكتاب دون تشعيب وفي الأمر سعة وأريحية التفسير ممتعة". 

وبيّن الجندي، أن معنى (منفكين) فعل انفك يفيد الاستمرار، قائلا: "هو فعل غريب لأن لو نفيته تثبت ولو أثبته تنفي والمقصود لم يكن الذين كفروا منفكين أي منتهين عن الشرك أو الكفر إلا لو جاء لهم دليل أو حُجة دامغة والدليل على كفرهم حتى تأتيهم رسالة من الله وهي رسول الله.

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