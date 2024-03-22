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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي يكشف أنوار قرآنية في سورة البينة.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنوار قرآنية في آيات سورة البينة، بتفسير علي ابن محمد ابن حبيب الماوردي، لافتا إلى أن هذا التفسير نادر وعظيم جمع كل آراء المفسرين. 

وأضاف خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “dmc”، اليوم الجمعة، أن تفسير قوله تعالى (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) أن المقصود بالذين كفروا في الآية لها معنين، المعنى الأول: وهو أهل الكتاب فيهم مؤمنين وفيهم كافرين وأهل الكتاب المؤمنين هما الذين يقولون إن الله واحد لا شريك له والكافرين الذين قالوا إن الله له ابن أو زوجة أو شريك. 

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وأشار إلى أن التفسير الثاني: أن الله جمع أهل الكتاب والمشركين في صفة واحدة وهي عدم الايمان برسول الله وهما كافرين برسول الله، قائلا: "أن التفسيرين متاحين في الكتاب دون تشعيب وفي الأمر سعة وأريحية التفسير ممتعة". 

وبيّن الجندي، أن معنى (منفكين) فعل انفك يفيد الاستمرار، قائلا: "هو فعل غريب لأن لو نفيته تثبت ولو أثبته تنفي والمقصود لم يكن الذين كفروا منفكين أي منتهين عن الشرك أو الكفر إلا لو جاء لهم دليل أو حُجة دامغة والدليل على كفرهم حتى تأتيهم رسالة من الله وهي رسول الله.

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