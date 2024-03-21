خالد الجندي: الله أنزل القرآن على مواقع النجوم قبل نزوله على النبي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى قال فى سورة القدر(إنا إنزلناه)، لافتا إلى أن الآية بدأت بحديث الذات عن الذات.



وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الخميس: "وتلاحظ أن الله استخدم فعل أنزلناه، وفى فرق بين أنزل يعنى حاجة نزلت مرة واحدة ونزل يعنى بالتدريج والبطء".

وأضاف: هناك مرحلتين نزل بهم القرآن الكريم، المرحلة الأولى من اللوح المحفوظ على مواقع النجوم، وهو ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: "فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (78) لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ" ثم المرحلة الثانية وهي النزول على النبي.

