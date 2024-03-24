وظائف عن بعد في Apple.. يمكنك التقدم لها

هل ترغب في العمل لدى شركة تقنية مرموقة مع الحفاظ على مرونة جدولك الزمني؟ حسنًا، لدينا أخبار جيدة لك، حيث تقوم Apple بتعيين مجموعة واسعة من وظائف العمل عن بعد والتي ستجعلك تعمل في بيجاماتك في أي وقت من الأوقات.

ظل العمل عن بعد ميزة شائعة للموظفين منذ انطلاقته أثناء الوباء. في حين أن الأعداد الإجمالية قد انخفضت بشكل مفهوم نظرًا للزيادة في تفويضات العودة إلى المكتب، إلا أن العديد من الشركات لا تزال تقدم خيار العمل من المنزل. عليك فقط أن تكون على استعداد للنظر.

في هذا الدليل، ستتعرف على وظائف العمل عن بعد المفتوحة في Apple حاليًا، بالإضافة إلى قيمة العمل عن بعد ككل. بالإضافة إلى ذلك، سنتعمق في ما يمكنك توقعه عند العمل عن بُعد في Apple.

وظائف Apple عن بعد بالكامل: قوائم مارس 2024

لمساعدتك في رحلتك للعثور على وظيفة يمكنك من خلالها العمل من المنزل، قمنا بالاطلاع على صفحة الوظائف في Apple لتبدأ. أدناه، قمنا بإدراج بعض الوظائف الـ 26 المدرجة على موقع الويب والتي تندرج ضمن مرشح "المكتب المنزلي"، وهي عبارة Apple للإشارة إلى وظائف العمل عن بعد. تحقق من بعض الخيارات المتاحة أمامك وتابع القراءة لمعرفة المزيد حول العمل عن بعد في Apple.

قائد ميداني للتجارة (شنغهاي، الصين)

مسؤول تنفيذي لحسابات المؤسسات للخدمات المالية (نيويورك، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية)

مهندس أنظمة ما قبل البيع للمؤسسات (مينيابوليس، مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية)

الضميمة مدير التوريد العالمي (شنتشن، الصين)

مهندس أول تطبيقي لتعلم الآلة (بيتسبرغ، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية)

شريك الأعمال للأشخاص - البيع بالتجزئة (باريس، فرنسا)

القيادة التعليمية والتعلم التنفيذي (فانكوفر، كولومبيا البريطانية، كندا)

مهندس أنظمة المؤسسات (دالاس، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية)

باحث في أمن المتصفحات (سيول، كوريا الجنوبية)

باحث في الثغرات الأمنية (كوبيرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية)

مدير الهندسة الأمنية (شلتنهام، المملكة المتحدة)

هناك احتمال كبير أن تنظر إلى تلك القائمة وتسأل نفسك، لماذا توجد مواقع مدرجة بجوار وظائف العمل عن بعد؟ حسنًا، على الرغم من أنك قد تكون قادرًا على العمل من المنزل، إلا أن هذه الوظائف تقع في المدن المذكورة أعلاه، لذلك ستعرف مكان الإبلاغ في حالة ظهور يوم شخصي.

قيمة العمل عن بعد

كموظف، فإن مزايا العمل عن بعد واضحة جدًا فورًا. أولاً، تحصل على بعض المرونة الجادة في الجدول الزمني، مما يسمح لك بمعالجة المهمات وحضور المواعيد عندما تحتاج إلى ذلك، بدلاً من الالتزام بجدول زمني صارم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توفير المال عن طريق التوقف عن التنقل، وهو أيضًا مصدر جيد للتغيرات الإيجابية في الصحة العقلية.

ومع ذلك، فهو ليس جيدًا للموظفين فقط. بينما تقوم العديد من الشركات بوضع تفويضات العودة إلى المكتب، تظهر الدراسات أن العمل عن بعد له فوائد كثيرة لأصحاب الأعمال أيضًا.

أولاً، تعتبر الشركات التي تقدم العمل عن بعد أكثر إنتاجية، وفقًا لتقرير تأثير التكنولوجيا الصادر عن موقع Tech.co. والأفضل من ذلك أن منظمات العمل عن بعد تعتبر فريدة من نوعها في عالم الأعمال اليوم، حيث أنها تواجه مشاكل محدودة عندما يتعلق الأمر بتوظيف مواهب جديدة عند الحاجة.

بعد كل هذا، لا تقتنع بضجيج العودة إلى المكتب عندما يتم طرح عبارات طنانة مثل "التعاون" و"ثقافة الشركة". والحقيقة هي أن خيار العمل عن بعد يقود الشركات الناجحة، وأي ادعاء بعكس ذلك لا تدعمه الحقائق حقًا.

امتيازات أبل ومزايا الموظفين

إذا لم تعمل مطلقًا لدى شركة تقنية كبيرة مثل Apple، فمن المحتمل أنك سمعت تلك المعرفة حول جميع الامتيازات والفوائد التي تأتي مع هذا النوع من الأدوار. على الرغم من أنك لن تتمكن من الاستفادة من كل ذلك لأنك تعمل من المنزل، إلا أن Apple لا تزال توفر بعض المزايا الممتازة التي تجعل الأمر يستحق كل هذا الجهد.

بدءًا من إجازة الأمومة والأبوة المضمنة في عقدك وحتى تعويضات الصالة الرياضية والعافية، من المؤكد أن شركة Apple تعامل موظفيها بشكل جيد. والأفضل من ذلك، إذا كنت مستخدمًا كبيرًا بالنسبة لأجهزة Apple، يحصل الموظفون على خصم بنسبة 25% في متاجر Apple، بالإضافة إلى رصيد سنوي بقيمة 250 دولارًا لشراء ما تريد.

يبدو أن الموظفين يحبون العمل في شركة Apple أيضًا. على موقع Glassdoor، حصلت الشركة على تقييم محترم 4.2/5، مع استعداد 81% من الموظفين للتوصية بالشركة كمكان جيد للعمل.

إذا لم تكن Apple مناسبة لك، فلا بأس بذلك أيضًا! لدينا دليلنا لوظائف العمل عن بعد في Microsoft أيضًا، والذي يتمتع في الواقع بتصنيف Glassdoor أعلى قليلاً لتهدئة مخاوفك.

هل العمل عن بعد مناسب لك؟

تبدو جميع امتيازات العمل من المنزل وفوائد العمل لدى شركة Apple رائعة جدًا، أليس كذلك؟ على الرغم من أنك قد تشعر بالإثارة تجاه هذا الاحتمال، فمن المهم أن تفكر فيما إذا كان العمل عن بعد سيكون مناسبًا لك كموظف أم لا، خاصة إذا لم تفعل ذلك مطلقًا أثناء الوباء.

بالنسبة للمبتدئين، يمكن أن يكون معزولًا بعض الشيء. إذا كنت تشعر براحة أكبر في بيئة جماعية أو تعتقد أنك ستفوت فكرة وجود "صديق عمل مقرب" للدردشة معه بين الاجتماعات، فقد لا يكون العمل عن بعد مناسبًا لك، حيث لن تكون لديك ثقافة المكتب تلك لتتكيف معها. إرتد إلى.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تشتت انتباهك بسهولة عن طريق الأنشطة في المنزل، فمن المؤكد أن إنتاجيتك يمكن أن تتأثر بشدة عند العمل من المنزل. إن إغراء التلفاز وألعاب الفيديو يكونان قويين عند العمل من المنزل، لذلك يلزم القليل من الانضباط لإنجاز العمل فعليًا.

كل هذا يعني أن العمل عن بعد يمكن أن يكون ميزة كبيرة للعديد من العمال، ولكن إذا لم تكن مستعدًا للنجاح في هذا الإعداد، فقد ترغب في الاطلاع على بعض فرص العمل الأخرى. لحسن الحظ، لدينا بعض الأدلة الأخرى التي يمكن أن تساعدك في العثور على وظائف أسبوع العمل لمدة 4 أيام ووظائف الذكاء الاصطناعي للمبتدئين بدلاً من ذلك.