سعر الدقيق اليوم الأحد 14 رمضان للمستهلك.. الكيلو بكام

سعر الدقيق.. يشهد سعر الدقيق خلال تعاملاتاليوم الأحد في الأسوا المصرية والمحلية للمستهلك استقرارًا، إذ تختلف الأسعار وفقًا للشركة المنتجة والنوع والجودة.

علمًا أن سعر الدقيق 2024، يعد من الكلمات البحثية التي تتصدر محركات البحث العالمية يوميًا خاصة في الوقت الحالي، وذلك تزامنًا مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع في الفترة الأخيرة، نظًا للأحداث العالمية التي تجري حاليًا والذي من شأنه يؤثر على الأسعار العالمية للسلع.

ومن المعروف أن الدقيق يدخل في صناعة الكثير من الوصفات المختلفة، الحلويات، المكرونة، الخبز، وغيرها من السلع المختلفة.



وما زال خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يزداد سعر الدقيق خلال الفترة المقبلة، إذ يرتفع الإقبال حاليًا على الدقيق، وبالتالي تنشر «بوابة الوفد الالكترونية» تقرير يومي يرصد ما يتعلق بكل ما يخص أسعار الدقيق للمستهلك، والتي جاءت اسعاره على النحو الآتي:

سعر الدقيق اليوم للمستهلك

سجل سعر كيلو الدقيق اليوم استقرارًا نحو 28 جنيهًا.

علمًا أن أسعار الدقيق لدى تجار الجملة قد شهدت استقرارًا اليوم في السوق المحلي، حيث سجل سعر طن الدقيق "بروتين 24" نحو 17,900 جنيه للطن، وسجل سعر الدقيق "بروتين 27" نحو 18,200 جنيه للطن.



وتجدر الإشارة إلى أن الدقيق يعد من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

وتعتبر الدولة المصرية من أولى الدول لاستخدام القمح، حيث يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.

ومن المعروف أن روسيا وأوكرانيا هما المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر، ولذلك تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في الأزمة الأخيرة للدقيق.

ويذكر أن دقيق القمح استخراج 93.3% هو دقيق القمح الخالي من الردة الخشنة. دقيق القمح استخراج 87.5% هو دقيق القمح الخالي من الردتين الناعمة والخشنة. - دقيق القمح استخراج 82% هو دقيق القمح الخالي من السن الأحمر والردتين الناعمة والخشنة. - دقيق استخراج 80% هو دقيق القمح الخالي من السنين الأبيض والأحمر والردتين الناعمة والخشنة.