مسابقات دينية لحفظ القرآن الكريم بمراكز شباب الشرقية

تنفذ مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، مسابقات دينية بمناسبة شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل أول الوزارة.

وينفذ مركزشباب الصوة التابعة لإدارة شباب أبوحماد بمحافظة الشرقية، مسابقة دينية خاصة بحفظ القرآن الكريم، بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك بمشاركة تنافسية بين المتسابقين، وأعضاء مركز الشباب.

وتهدف المسابقة إلى حث النشء والشباب على حفظ كتاب الله عز وجل «القرآن الكريم» والتنافس الشريف في إتقانه وفهم مقاصده وتجويده، وذلك بمشاركة عدد 100 عضو في المسابقة.

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه بمناسبة شهر رمضان المبارك وبرعاية إحدى الشركات العاملة في مجال الإنتاج الزراعي، تنظم المديرية مسابقة يومية بعنوان «شارك معانا وجاوب على السؤال»، وتقدم يوميا جائزة مالية للفائز، عبر التعليقات التي ترد على صفحة المديرية بعد الإعلان عن السؤال، في السادسة مساءا قبيل أذان المغرب وإطلاق مدفع الإفطار، موضحا الإسم، وتُسلم الجائزة فى اليوم التالي بمقر مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بمدينة الزقازيق، ويسلمها وكيل الوزارة الساعة الواحدة ظهرًا.