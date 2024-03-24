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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يواصل صدارة دوري الجمهورية 2008 بعد الفوز الكبير على رأس غارب

إنبي
إنبي

حقق فريق إنبي فوزًا كبيرًا على نظيره رأس غارب بنتيجة 6/0، ضمن منافسات دوري الجمهورية للناشئين 2008.


جاء فوز النادي البترولي على رأس غارب في المباراة التي شهدها مجمع ملاعب إنبي.
ويواصل فريق إنبي مواليد 2008 تصدره لمسابقة دوري الجمهورية لهذا الموسم، بعد المستويات القوية التي قدمها زعيم الكرة البترولية.
ويجد قطاع الناشئين بنادي إنبي دعمًا غير مسبوقًا من قبل مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعي، والذي يبحث عن تطوير الكرة المصرية من خلال تقديم نماذج مميزة من المواهب بالنادي البترولي.

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