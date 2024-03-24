نائب محافظ البحيرة تتفقد مجمع المواقف بكوم حماده

حرصت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على تفقد مجمع المواقف بمركز كوم حماده، للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ،وإنتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أى معوقات، وذلك بحضور اللواء عبد المنعم السبيعى - المدير التنفيذى لمشروع المواقف، واللواء محسن الجندي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعارالجديدة للمواد البترولية التى أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية.

حيث إلتقت نائب محافظ البحيرة، بعدد من الركاب داخل مجمع المواقف ،وأطمئنت منهم على حسن سير العمل ،وعدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين لتعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أنه تم الإنتهاء من وضع التعريفه الجديدة على جميع الخطوط ، كما تم وضع بنرات وتعليقها بمكان واضح أمام الجمهور ورواد الموقف .

وشددت الدكتورة نهال بلبع، استمرار متابعة إنتظام سير العمل بالمواقف على جميع الخطوط والتواجد دورياً علي مدار اليوم لمتابعة مدى إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود وإتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع إستمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الحملات المرورية.

قامت نائب محافظ البحيرة، بالمرور علي المخبز الإستراتيجي لمتابعة إنتظام سير العمل، وإلالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية للخبز، وحصص الدقيق الخاصة بالمخبز وصرف ببطاقات المواطنين.