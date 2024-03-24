محافظ المنيا يتفقد انتظام العمل بمواقف السيارات

تفقد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عدداً من مواقف السيارات ، للتأكد من انتظام العمل بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وذلك عقب تحريك أسعار الوقود وصدور قرار المحافظ لتعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية، وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي ، للنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات، وكذلك بين المدن والمراكز والقرى التابعة لها، رافق المحافظ ، عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالمنيا ، عامر طه رئيس مدينة المنيا ، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة ، ومباحث المرور، و التموين والجهات المعنية.

وشدد المحافظ، على السائقين ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة ، مؤكداً ، بأنه لن يسمح باى زيادة في التعريفة الجديدة موجها الأجهزة المعنية ، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، وفى مقدمتها سحب الترخيص ، وتحرير الغرامات المالية المقررة ، كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين ، للتأكد من تطبيق التعريفة ، وتأكد المحافظ من وضع التعريفة الجديدة داخل المواقف ، موجها بوضع ملصق على جميع سيارات الأجرة محدد به التعريفة الجديدة .

وتفقد محافظ المنيا عدداً من المخابز البلدية بنطاق المدينة ، للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان ، وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات ، كما التقى أثناء جولته بعدد من المواطنين ، واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ، ومدى رضاهم عن جودة رغيف العيش ، مؤكداً متابعته يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة ، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات ، التموين ، ومباحث التموين ، والصحة ، والطب البيطرى ، من اجل تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين ، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 086 2320001 ، لغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية ، والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم ، مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن ، حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة ، لجميع الخطوط الداخلية والخارجية ، وذلك على مدار 24 ساعة .