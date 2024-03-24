الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر معظم مقدراتنا ولا نستجيب لكل الحالات

أكد الدفاع المدني في غزة، أن الطواقم باتت تستجيب للحد الأدنى من نداءات المواطنيين بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي معظم مقدارتهم من مركبات ومعدات وآلات ثقيلة، وفي ظل استمرار رفضة إدخال الوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من هذه المركبات.

وأضاف أننا نضع المجتمع الدولي بأكملة لاسيما المؤسسات الحقوقية ومنظمة الحماية المدنية الدولية التي تدعي العمل الانساني، أمام مسؤولياتها وواجبها الذي نص عليه القانون الدولي الانساني، بأن من واجبهم حماية مقدمي الخدمات الانسانية ودعمهم بما يساعد في أداء عملهم.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة "فروانة" بحي الجنينة شرق رفح، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي للمنزل فجر اليوم.

ارتفاع عدد شهداء غزة

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ170 على غزة.

وأكدت أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منهم للمستشفيات 84 شهيدًا و106 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشددت على ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32226 شهيدا و74518 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: "ما يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".