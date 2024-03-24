كشف ملابسات إنهاء حياة سيدة في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة مقتل إحدى السيدات وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة بالغربية.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بدائرة المركز بإستقبالها (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) مصابة بجروح قطعية ووفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة المركز) وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بقصد السرقة وقررت بإرتباطها بعلاقة صداقة بالمجنى عليها وأثناء تواجدهما بمفردهما بشقة المجنى عليها قامت بمباغتتها والتعدى عليها بالضرب بقطعة خشبية كانت متواجدة بالشقة مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها والإستيلاء على مصوغاتها الذهبية التى كانت ترتديها وهاتفها المحمول ولاذت بالهرب.

أرشدت عن الأداة المستخدمة وأضافت بتصرفها فى المسروقات بالبيع لــ(مالك محل للمشغولات الذهبية كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة "عميل سيئ النية") وأمكن ضبطه والمشغولات الذهبية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات لحيازة الحشيش والأقراص المُخدرة.

وشمل الحُكم تغريم المُدان بمبلغ 200 الف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وبهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ك أنه في يوم 24 يناير 2023 بدائرة قسم ثانٍ مدينة نصر أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش وأقراص مُخدرة (الكلونازيبام) في غير الاحوال المُصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة أيضاً للمُتهم تهمة إحراز سلاح أبيض (كتر) بدون ترخيص بحيازته وإحرازه.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وعقيدتها واطمأن لها ضميرها تتحصل في أنه فور ورود معلومات للنقيب مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ مفادها إحراز المُتهم مواداً مُخدرة انتقل إلى حيث أيقن توجده.

فأبصره بالطريق العام مُلقياً لرؤيته علبة سجائر بها عدد 8 قطع لجوهر الحشيش المُخدر وعدد 6 أقراص لعقار الكلونازيبام المُخدر وسلاح أبيض (كتر)، وأحرز الجوهر والعقار المُخدرين بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المُصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني فقام بضبطه.

وأكد الضابط النقيب القائم بالضبط على ورود معلومات إليه مفادها إحراز المُتهم مواداً مُخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره بالطريق العام مُلقياً لرؤيته علبة سجائر بها 8 قطع لمادة سمراء اللون تُشبه جوهر الحشيش المُخدر، وعدد 6 أقراص تُشبه عقار الكلونازيبام المُخدر وسلاح أبيض (كتر)، وبمُواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز الجوهر والعقار المُخدرين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

وحيث ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن القطع المضبوطة لمادة سمراء اللون ثبت انها لجوهر الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات ووزنوا قائماً 3.66 جراماً.

كما ثبت أن الأقراص المضبوطة لعقار الكلونازيبام المُخدر أحد مُشتقات البنزوديازين المُخدر المُدرج بالجدول الثالث من قانون المُخدرات.