بث مباشر.. المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وينقل السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فعاليات اللقاء الصحفي المشترك بين وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة على الهواء مباشرة على حساب المتحدث الرسمي.

ومن المقرر أن يتناقش الطرفان في آخر المستجدات بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة والمجازر التي ترتكبها يوميًا بحق المدنيين العُزل.



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