تحرير 135 محضرًا تموينيًا في حملات رقابية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ لرؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة ، بتكثيف الحملات الميدانية والتفتيشية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية ، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة تموينية مكبرة لمتابعة الأسواق ، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، بالإشتراك مع حماية المستهلك، والطب البيطرى، ومفتشى الأغذية والتموين بمدينة المنيا، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين ، والتحفظ على 10كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية و غير صالحة للإستهلاك الأدمى.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، بحملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية ، بالتعاون مع إدارة التموين، لمتابعة جودة رغيف الخبز، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرا بمجلس قروى أبو جرج ، تنوعت ما بين ، (نقص وزن - عدم مطابقة للمواصفات - عدم وجود بون - لوحة اعلانية)، إلى جانب قيام الوحدة المحلية بالحسينية بحملة مكبرة على محلات البقالة ، أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة ، ( تبديد - غلق بدون عذر - عدم الإعلان عن التسعيرة - تجميع سلع مدعمة ) ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز العدوة شمال المنيا ، تم تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المخابز البلدية بدائرة المركز ، بالتعاون مع إدارة التموين ، أسفرت عن تحرير 13 محضرا بقرية صفانية ، تنوعت ما بين ، ( نقص وزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تبديد - شهادة صحية ) ، بالإضافة ، إلى 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمعارض المدينة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، حملة تفتيشية على المخابز البلدية و الأسواق ، والمحلات التجارية ومحلات بيع الجملة والتجزئة بالمدينة، من خلال التنسيق مع تموين بندر ديرمواس ، ومباحث التموين ، وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرا منها ، 10 محاضر للأسواق ، تنوعت بين ، عدم إعلان أسعار وعدم حمل شهادة صحية ، إلى جانب 19 محضرا للمخابز البلدية المخالفة منها، ( نقص وزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجل - عدم نظافة أدوات العجن ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا ، بحملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية ، لمتابعة انتظام سير العمل ، والتأكد من الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 65 محضرا ، تنوعت ما بين ، ( نقص وزن و غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة و عدم وجود سجلات التفتيش ) .