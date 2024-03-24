بسيون تفوز بالمركز الأول في مسابقه أوائل الطلبة بالغربية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية على مستوى المحافظة وذلك بمقر مدرسة طنطا الفنية الفندقية، بين الإدارات التعليمية العشر لتحديد أوائل المرحلة الإعدادية، وسط روح من المنافسة والحماس بين جميع الطلاب المشاركين في المسابقة، والذين عبروا عن فرحتهم باستمرار منافسات مسابقة "أوائل الطلبة" ، التي تهدف إلى تشجيع الطلبة على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والتنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب.

جاء ذلك بحضورخالد حمدان، وكيل المديرية، عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، والدكتورة غادة عبية، مدير إدارة التعليم الإعدادية بالمديرية، والدكتور وليد البحيري، أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بالمحافظة، وحسام الحارتي، الأمين المساعد لأمانة التعليم والبحث العلمي، والسادة موجهي عموم المواد بالمديرية.

وأعرب وكيل الوزارة، عن سعادته وفخره بتواجده وسط أبنائه في فعاليات التصفيات النهائية لمسابقة "أوائل الطلبة" والتي ينظمها مستقبل وطن للعام الثالث على التوالي، مشيرًا الى أن الهدف من المسابقة هو ترسيخ الانتماء، والحث على التفوق الدراسي، وتحفيز المتفوقين، فهم سفراء لزملائهم في المدارس، مؤكدًا أن المسابقة هي نوع من أنواع التحفيز وتعزيز روح التنافس الشريف بين الطلاب.



وقدم الدكتور وليد البحيري، أمين أمانة التعليم والبحث العلمي، الشكر لقائد العملية التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، ناصر حسن، وكيل الوزارة، وقيادات التعليم بالمديرية وموجهي عموم المواد، على الجهد المبذول في التنظيم، والإعداد، وحسن التنفيذ، والمتابعة.

وفي ختام فعاليات اليوم أعلن وكيل الوزارة نتيجة مسابقة "أوائل الطلبة للمرحلة الاعدادية"، والتي أسفرت عن فوز إدارة بسيون بالمركز الأول، وفوز إدارة شرق المحلة بالمركز الثاني، وفوز إدارتي زفتى وغرب المحلة بالمركز الثالث، وقد هنأ "حسن " أبناءه الطلاب على الفوز، مقدما الشكر والتقدير لهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.