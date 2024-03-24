المستشار محمد فراج: "قرارات مارس" مكنت مصر من مواجهة أزمة اقتصادية صعبة

قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن مصر واجهت أزمة اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية وذلك بسبب نقص العملة الصعبة، ولكن بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة خلال شهر مارس الجاري جعلت البلاد تفلت من أسوأ أزمة عملة تشهدها البلاد منذ عقود لتصبح السوق الأكثر جاذبية وسخونة في الأسواق الناشئة.

وأضاف محمد فراج، أن البداية كانت عندما بدأ التغير السريع من خلال صفقة تطوير سياحي (تطوير رأس الحكمة) بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، والتي تعد أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر، ما أدى ذلك إلى ضخ الدولارات التي مهّدت السبيل لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي، وتوسيع قيمة قرض صندوق النقد الدولي.

ونوه بأن مصر تحصل على معظم احتياجاتها من العملة الصعبة عبر صادرات الطاقة والسياحة ورسوم السفن التي تعبر قناة السويس، وتحويلات المغتربين في الخارج، مشيرا إلى أن هروب رؤوس الأموال وندرة العملة الصعبة أدى إلى وصول المعروض من الدولارات لمستويات منخفضة بشكل خطير في عام 2023.

وتابع: "كما أدت الهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل المسلحين الحوثيين في اليمن إلى انخفاض رسوم قناة السويس. وتراجعت التحويلات مع توقف المصريين في الخارج عن إرسال أموالهم ترقباً لانخفاض آخر في قيمة العملة".

وشدد المستشار محمد السيد فراج، على الاتفاق مع الإمارات على تحويل "رأس الحكمة"، وهو شريط يمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلى ملاذ سياحي، عزز الثقة بشكل فوري وأنقذ البلاد من حافة الهاوية.

وأردف مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، أن مصر أتبعت ذلك برفع أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، الأمر الذي ساعد في تغيير اتجاه هروب رؤوس الأموال من خلال منح المستثمرين الذين يقومون بتجارة الفائدة الفرصة لتحقيق عوائد سنوية تزيد على 20%.