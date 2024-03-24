الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بسبب الأمطار.. مناطق تعلق الدراسة الحضورية بالسعودية اليوم الأحد

امطار السعودية
امطار السعودية

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ قررت عدد من إدارات التعليم في السعودية تحويل الدراسة الحضورية للتعليم (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ لتصبح عبر ⁧‫منصة مدرستي⁩ و ⁧منصة روضتي.

 

حيث أعلنت إدارة تعليم الرياض والمنطقة الشرقية وشقراء والدوادمي وعفيف عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، فيما تكون الدراسة عبر المنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية.

 

وأوضحت إدارات التعليم أن تعليق الدراسة جاء نتيجة لاستمرار هطول الأمطار، بجانب ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

مواد متعلقة

وثيقة أمريكية مسربة تحذر إسرائيل من ارتكاب "خطأ استراتيجي كبير" بسبب غزة

الاحتلال يواصل اقتحام ومحاصرة مجمع الشفاء الطبي لليوم السابع

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32226 منذ بدء العدوان

غوتيريش: حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين

بعد تصديق الكونغرس| بايدن يوافق على مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار

تقارير: لماذا هرب مرتكبو هجوم كروكس على غير عادة داعش؟

بوتين للشعب الروسي عن تفجير كروكس: هجوم إرهابي دموي وهمجي

المقاومة الفلسطينية: المواقف "متباعدة جدا" في مفاوضات الهدنة
الجريدة الورقية