بسبب الأمطار.. مناطق تعلق الدراسة الحضورية بالسعودية اليوم الأحد

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ قررت عدد من إدارات التعليم في السعودية تحويل الدراسة الحضورية للتعليم (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ لتصبح عبر ⁧‫منصة مدرستي⁩ و ⁧منصة روضتي.

حيث أعلنت إدارة تعليم الرياض والمنطقة الشرقية وشقراء والدوادمي وعفيف عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد، فيما تكون الدراسة عبر المنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية.

وأوضحت إدارات التعليم أن تعليق الدراسة جاء نتيجة لاستمرار هطول الأمطار، بجانب ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.