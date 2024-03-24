مظاهرات في أيرلندا للمطالبة بوقف العدوان على غزة (فيديو)

خرج عشرات المتظاهرين في العاصمة الأيرلندية دبلن، لدعم أهل غزة ضد العدوان الصهيوني المستمر منذ أكثر من 5 أشهر.

وأظهرت لقطات فيديو العشرات يحملون أعلام فلسطين في الشوارع ويهتفون للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

عدد شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ170 على غزة.

وأكدت أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منهم للمستشفيات 84 شهيدًا و106 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشددت على ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32226 شهيدا و74518 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: "ما يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".