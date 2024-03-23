جوتيريش: قلبي ينفطر حزنًا على غزة وحان الوقت لإسكات الأسلحة (فيديو)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن قلبه ينفطر حزنًا على أهل غزة بعد سمع شهادات المصابين في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال خلال تغريدة له على موقع "إكس" اليوم السبت: "التقيت اليوم بمدنيين فلسطينيين في المستشفى العام بالعريش، ينفطر قلبي حزنا بعد سماع شهادات المصابين الفلسطينيين أو المنفصلين عن عائلاتهم".

وتابع: "حان الوقت للوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حان الوقت لإسكات الأسلحة".

الأمين العام للأمم المتحدة في معبر رفح

وزار معبر رفح في رمضان لمشاركة المعاناة مع أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف أن أهل غزة يقضون شهر رمضان تحت القصف الإسرائيلي وبدون المساعدات الإنسانية التي لا تدخل إلى القطاع.