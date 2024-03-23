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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جوتيريش: قلبي ينفطر حزنًا على غزة وحان الوقت لإسكات الأسلحة (فيديو)

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن قلبه ينفطر حزنًا على أهل غزة بعد سمع شهادات المصابين في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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جوتيريش: تأثرت بقصص المصابين الفلسطينيين

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جوتيريش: أهل غزة يقضون شهر رمضان تحت القصف الإسرائيلي وبدون المساعدات الإنسانية

وقال خلال تغريدة له على موقع "إكس" اليوم السبت: "التقيت اليوم بمدنيين فلسطينيين في المستشفى العام بالعريش، ينفطر قلبي حزنا بعد سماع شهادات المصابين الفلسطينيين أو المنفصلين عن عائلاتهم".

وتابع: "حان الوقت للوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حان الوقت لإسكات الأسلحة".

الأمين العام للأمم المتحدة في معبر رفح

وزار معبر رفح في رمضان لمشاركة المعاناة مع أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف أن أهل غزة يقضون شهر رمضان تحت القصف الإسرائيلي وبدون المساعدات الإنسانية التي لا تدخل إلى القطاع.

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