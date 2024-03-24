الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جوتيريش: الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة وحان الوقت لوقف إطلاق النار

أنطونيو جوتيريش الأمين
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة، مضيفًا: “حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار”.

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جوتيريش: قلبي ينفطر حزنًا على غزة وحان الوقت لإسكات الأسلحة (فيديو)

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جوتيريش: تأثرت بقصص المصابين الفلسطينيين

وأضاف جوتيريش، أن أي هجوم آخر في غزة سيجعل الأمور أسوأ للمدنيين والرهائن ولجميع شعوب المنطقة، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الأحد.

جوتيريش في معبر رفح

وزار معبر رفح في رمضان لمشاركة المعاناة مع أهالي قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا يوجد مبرر للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضح أن قلبه ينفطر حزنًا على أهل غزة بعد سمع شهادات المصابين في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال خلال تغريدة له على موقع "إكس" السبت: "التقيت اليوم بمدنيين فلسطينيين في المستشفى العام بالعريش، ينفطر قلبي حزنا بعد سماع شهادات المصابين الفلسطينيين أو المنفصلين عن عائلاتهم".

وتابع: "حان الوقت للوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حان الوقت لإسكات الأسلحة".

وأضاف أن أهل غزة يقضون شهر رمضان تحت القصف الإسرائيلي وبدون المساعدات الإنسانية التي لا تدخل إلى القطاع.

 

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