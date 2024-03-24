ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 32226 فلسطينيًا بعد 170 يومًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ170 على غزة.

وأكدت أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في غزة، وصل منهم للمستشفيات 84 شهيدًا و106 مصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشددت على ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32226 شهيدًا و74518 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

جوتيريش قلبه ينفطر على سكان غزة:

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن قلبه ينفطر حزنًا على أهل غزة بعد أن سمع شهادات المصابين في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال، خلال تغريدة له على موقع "إكس": "التقيت اليوم مدنيين فلسطينيين في المستشفى العام بالعريش، ينفطر قلبي حزنًا بعد سماع شهادات المصابين الفلسطينيين، أو المنفصلين عن عائلاتهم".

وتابع: "حان الوقت للوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، حان الوقت لإسكات الأسلحة".