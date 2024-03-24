سيدات يد الأهلي يحصدن لقبي الدوري والكأس بموسم استثنائي

توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي ببطولة كأس مصر على حساب نظيره الشمس، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الساعات الأخيرة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة النهائية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 18-11.



وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتصل النتيجة إلى 28-19، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة، تحت قيادة مدربه محمد يوسف، ليحسم اللقب المحلي لصالحه.



وكان الأهلي قد صعد للمباراة النهائية بعد تغلبه أمس على نظيره سبورتنج، بنتيجة 23-21.

وتوج فريق سيدات اليد بالأهلي مؤخرًا بلقب بطولة الدوري العام على حساب فريق الزمالك بنتيجة 37-