الأحد 24 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات يد الأهلي يحصدن لقبي الدوري والكأس بموسم استثنائي

بوابة الوفد الإلكترونية

توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي ببطولة كأس مصر على حساب نظيره الشمس، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين الساعات الأخيرة  على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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موعد مواجهة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة النهائية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 18-11.
 
وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتصل النتيجة إلى 28-19، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة، تحت قيادة مدربه محمد يوسف، ليحسم اللقب المحلي لصالحه.
 
وكان الأهلي قد صعد للمباراة النهائية بعد تغلبه أمس على نظيره سبورتنج، بنتيجة 23-21.

وتوج فريق سيدات اليد بالأهلي مؤخرًا بلقب بطولة الدوري العام على حساب فريق الزمالك بنتيجة 37-

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