موعد مواجهة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني في تمام الساعه الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل لحساب مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال افريقيا.

وتقام مواجهة الذهاب على ملعب سيمبا بدوله تنزانيا بينما يأتي لقاء الاياب على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور خالد بيبو مدير الكرة، وذلك قبل انطلاق المران.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا، تحت إشراف أندريس اندرويا مخطط الأحمال، استمر لمدة ٤٠ دقيقة.

وواصل حسين الشحات، لاعب الفريق، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص به على هامش المران الجماعي بعد إصابته في معسكر المنتخب الوطني.

وأدى وسام أبو علي تدريبات بدنية متنوعة في الجيم والملعب منفردًا، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعب.

وبدأ أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، تدريبات الجري حول الملعب، في إطار البرنامج التدريبي المحدد له بعد جراحة الركبة التي خضع لها مؤخرًا.

وقاد كولر اللاعبين في مران فني متنوع، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بثلاث فرق من اللاعبين.