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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه بالبنوك صباح الأحد

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث والصراعات الدولية التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملات.

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سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-3-2024

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أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك صباح اليوم الإثنين


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم:
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 13 جنيه للشراء و 13.04 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية نحو 12.98 جنيه للشراء و 13.02 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 13.03 جنيه للشراء و 13.03 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء و 13.04 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.20 جنيه للشراء و 13.23 جنيه للبيع

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