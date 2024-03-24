سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه بالبنوك صباح الأحد
حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث والصراعات الدولية التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر العملات.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم:
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 13 جنيه للشراء و 13.04 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في بنك الاسكندرية نحو 12.98 جنيه للشراء و 13.02 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 13.03 جنيه للشراء و 13.03 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء و 13.04 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.20 جنيه للشراء و 13.23 جنيه للبيع