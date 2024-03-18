أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك صباح اليوم الإثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6% وتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من صراعات دولية راهنة تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم:

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13 جنيه للشراء و 13.04 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندريه نحو 12.98 جنيه للشراء و 13.02 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 13.03 جنيه للشراء و 13.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي المصري نحو 13.02 جنيه للشراء و 13.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.20 جنيه للشراء و 13.23 جنيه للبيع