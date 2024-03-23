أسعار العملات في البنك المركزي المصري بـ ختام تعاملات اليوم السبت

أسعار العملات.. واصلت أسعار العملات العربية والاوروبية احتفاظها وثباتا خلال نهاية تعاملات اليوم السبت في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

واستقر الدينار الكويتي اليوم ليسجل نحو 151.60 جنيه للشراء، و152.10 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.



أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم



سعر الدولار في البنك المركزي المصري



سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.60 جنيها للشراء، و46.74 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري



وسجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.49 جنيه للشراء، و59.69 جنيه للبيع.



سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري



وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.20 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري



سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.42 جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري



وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري



وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 30.79 جنيه للشراء، و30.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 123.63 جنيه للشراء، و124.02 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 121.05 جنيه للشراء، و121.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 12.77 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 65.64 جنيه للشراء، و66.02 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري



وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.49 جنيه للبيع.

