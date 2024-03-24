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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بمشاركة كبرى الصحف المصرية .. اليوم انطلاق دورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات بطولة دورة رابطة النقاد الرياضيين الرمضانية لعام 2024 على ملاعب مركز شباب الجزيرة بمشاركه كبار الصحف المصرية وعلى رأسهم جريدتي الوفد والأهرام.

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كانت رابطه الانديه قد اشارت إلى أنه سيتم خلال وقت لاحق سيتم تحديد موعد القرعة وافتتاح الدورة بعد الانتهاء من جمع الاسماء ، على ان يكون الافتتاح الأسبوع الجاري وحتى ختام الشهر الكريم .

كما تم تشكيل لجنة لإدارة و تنظيم دورة رابطة النقاد الرياضيين و إجراء القرعة و النظر في أي أمور خاصة بالدورة و الإشراف على المباريات منذ بداية منافساتها و حتى حفل الختام.

و تضم اللجنة الزملاء (محمد باهي و محمد فاروق هندي و عادل عزام وأحمد محمدي و محمود الشيخ و محمد تركي) بجانب الزملاء من المكتب التنفيذي هشام أبو حديد و محمد غبن و عبدالحميد فراج.

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