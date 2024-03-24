عاجل
عاجل.. أمريكا تسقط 5 طائرات فوق البحر الأحمر
الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات الأحد

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث والصراعات الدولية التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر المعدن الاصفر.

txt

عيار 21 الآن.. سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة المصرية

txt

ارتفاع أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت 23 - 3 - 2024


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم :
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3440 جنيهًا.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3020 جنيهًا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2589 جنيهًا.
وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 24180 جنيهًا.
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2165 دولارًا. 

مواد متعلقة

مسلسل سر إلهي|سرقة باقي الذهب من روجينا ومراد مكرم يستولى على شركة مي سليم

ارتفاعات غير مبررة في أسعار الذهب اليوم السبت.. تفاصيل

مستمر فى الانخفاض.. سعر الذهب اليوم بختام تعاملات الجمعه بالأسواق

تراجع أسعار الذهب في مصر.. بكام عيار 21 ؟

الذهب يتجه لتسجيل مكاسب واسعة للأسبوع الثاني

أبطال الإسماعيلي يحصدون الذهب في بطولة إفريقيا للإنقاذ
الجريدة الورقية