أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات الأحد

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث والصراعات الدولية التي يشهدها العالم وتؤثر على سعر المعدن الاصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم :

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3440 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا في مصر نحو 3020 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2589 جنيهًا.

وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 24180 جنيهًا.

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2165 دولارًا.