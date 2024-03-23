عيار 21 الآن.. سعر الذهب بختام تعاملات اليوم السبت في محال الصاغة المصرية

سعر الذهب.. استقر سعر الذهب خلال ختام تعاملات اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، على آخر تراجع له، اذ شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعا، تزامنًا مع بداية التعاملات مع انخفاض سعر المعدن الأصفر على المستوى العالمي، اليوم، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، مسجلًا 2164 دولارًا.



وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الذهب خلال نهاية تعاملاته بالصاغة، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمختلف السلع، لاسيما اسعار الذهب التي تعد هامة لأغلب رواد المعدن النفيس ومن يستثمرون به، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3434 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3005 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2575 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 24040 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب عالميًا

2076 دولارًا

