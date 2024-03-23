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السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت 23 - 3 - 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت 23 مارس 2024، حالة من الارتفاع الملحوظ داخل أسواق الصاغة المصرية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3030 جنيهًا للبيع، و3000 جنيه للشراء، في حين استقرت أسعار الأوقية عالميًّا.


أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت 23 - 3 - 2023


سعر الذهب  بيع  شراء
عيار 24  3462.75 جنيه  3428.5 جنيه
عيار 22  3174.25 جنيها  3142.75 جنيه
عيار 21  3030 جنيها  3000 جنيها
عيار 18  2597.25 جنيه  2571.5 جنيه
عيار 14  2020 جنيه  2000 جنيه
عيار 12  1731.5 جنيه  1714.25 جنيه
عيار 9  1298.5 جنيه  1285.75 جنيه

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