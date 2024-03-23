ارتفاع أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت 23 - 3 - 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت 23 مارس 2024، حالة من الارتفاع الملحوظ داخل أسواق الصاغة المصرية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3030 جنيهًا للبيع، و3000 جنيه للشراء، في حين استقرت أسعار الأوقية عالميًّا.



أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت 23 - 3 - 2023



سعر الذهب بيع شراء

عيار 24 3462.75 جنيه 3428.5 جنيه

عيار 22 3174.25 جنيها 3142.75 جنيه

عيار 21 3030 جنيها 3000 جنيها

عيار 18 2597.25 جنيه 2571.5 جنيه

عيار 14 2020 جنيه 2000 جنيه

عيار 12 1731.5 جنيه 1714.25 جنيه

عيار 9 1298.5 جنيه 1285.75 جنيه