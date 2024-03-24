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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

منخفض جوي يضرب البلاد.. تفاصيل طقس السعودية اليوم الأحد

طقس السعودية
طقس السعودية

أفاد المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الاحد ، موضحًا استمرار تعرض البلاد لطقس غير مستقر بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي يضرب المملكة مع سقوط للأمطار حتى غدًا الاثنين.

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سقوط أمطار غزيرة 
وتوقع المركز، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم والرياض نتيجة  تأثر لوجود حوض علوي بارد في المنطقة الشمالية للبلاد يؤدي إلى سوء الاحوال الجوية مع استمرار سقوط الامطار المصحوبة بالبرق والرعد احيانًا بالاضافة إلى زخات البرد.

رياح نشطة 

وحذر المركز ، من الرياح النشطة التي تؤدي إلى تراجع في مدى الرؤية الافقية بالاضافة إلى وجود صواعق رعدية في بعض الفترات، حيث تكون الرياح جنوبية غربية نشطة على الرياض مما تسبب إثارة الغبار والاتربة، مناشدًا بضرورة توخي الحذر خاصة مرضى الجهاز التنفسي.   

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